Gaziantep'te hayırsever desteği ile liseye modern spor salonu yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hayırsever Mehmet Akif Keretli, valilik koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında, kentteki bir okula spor salonu inşa edilmesi için nakdi destekte bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğe yatırım yapılmasının hedeflendiği kampanyaya, hayırsever ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, kentteki hayırseverlerden Mehmet Akif Keretli ile Şahinbey ilçesindeki Güneykent Anadolu Lisesine inşa edilecek modern spor salonu için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin, her alanda farkını ortaya koyarak örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kampanyanın, hayırseverlerin destekleriyle iyi şekilde ilerlediğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Okullar eskiden sadece sınıf olarak değerlendiriliyordu, şimdi sınıfların ötesinde spor alanları, beceri tasarım atölyeleri, konferans salonları ile hepsi bir bütün. Bugün de bir okulumuzun spor salonu ihtiyacı ortadan kalktı. Hayırseverimiz Mehmet Akif Keretli'ye teşekkür ediyoruz. Biz buradaki protokolleri çoğu zaman sanayicilerimizle yapıyoruz ama Gaziantep'in farklı özelliği de herkesin kendi ölçeğinde destek vermeye çalışması. Bu, ziyadesiyle memnuniyet verici. Eğitim meselesi sadece sanayicinin değil, 2 milyon Gazianteplinin tamamının ve Türkiye'nin meselesi."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de öğrenci ve veliler adına hayırsever Keretli'ye teşekkür ederek, "Gaziantep hem akademisi hem de spor yönüyle gelişen bir şehir. Bu destek Spor Şehri Gaziantep projemize de önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever Mehmet Akif Keretli de Gaziantep'in eğitimdeki yerini sanayi, turizm, ticaret ve ihracattaki konumuna ulaştırmak için verilen eğitim desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.