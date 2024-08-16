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Gündem Gaziantep'te halı fabrikasında yangın
Gündem

Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2024-08-16 07:35:00 -
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.
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