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Aktüel

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:24:05 -
Gaziantep'te hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ,cezaevi firarisi olan, örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla H.B'yi adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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