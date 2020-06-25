Gaziantep'te hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ,cezaevi firarisi olan, örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin yerini tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonla H.B'yi adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.