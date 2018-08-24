THY - Konya
0553 313 94 23

Gaziantep'te gölete giren çocuk boğuldu!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:18
Gaziantep'te gölete giren çocuk boğuldu!

Yakınlarıyla bayramlaşmak için kent merkezinden Nurdağı ilçesine giden Fatma ve Yahya Yıldız çiftinin 11 yaşındaki çocukları Talha, kuzenleriyle Kuzuoluk Mahallesi'nde yeni yapılan gölete girdi.

Talha'nın çırpındığını gören çocuklar, durumu yakınlarına bildirdi. Göletten çıkarılan Talha, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük Talha'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:18
  1. Adana
  2. boğulma
  3. Gölet
  4. Nurdağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus bakanla görüştü
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Vladimir Putin: Türkiye ile..
    3. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    4. İran'dan ABD'ye petrol ikazı!..
    5. 'Devletimiz dayatılan formülleri..
    6. Tunceli’de uçuruma düşen kadın..
    7. Şehir şehir gezip 1 Liraya dert..
    8. Putin'den Türkiye açıklaması: İş..
    9. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    10. Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme!..
    11. TSK’dan nefes kesen klip!
    12. İzmir'de terör operasyonu!
    13. Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!
    14. Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı
    15. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    16. Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!
    17. Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!
    18. Otomobille ata çarptılar! 3 kişi..
    19. Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald..
    20. Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?