Gaziantep'te gol şov: 3-0 geriden gelen Beşiktaş'a zaman yetmedi! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'a 2, Gazişehir'e 1 kırmızı kart çıktı.

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Gazişehir 3-2 kazandı. Ev sahibinin gollerini 8. dakikada penaltıdan Twumasi, 58. dakikada Güray Vural ve 80. dakikada Chibsah attı. Beşiktaş'ın sayılarını 83. dakikada Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Vida 6. dakikada, Elneny ise 76. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Gazişehir'de ise Kayode 76. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep puanını 7'ye çıkardı. Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.

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