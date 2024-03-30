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Gündem Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler
Gündem

Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler

Yeniakit Publisher
2024-03-30 19:44:00 -
Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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