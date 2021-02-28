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Spor Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:58:00 -
Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Konyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

İdmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

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