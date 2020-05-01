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Aktüel

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:16:17 -
Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen H.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında H.Y'nin saklandığı belirlenen örgütün hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, zanlının, "@kacsaatolduson" kullanıcı adına sahip Twitter hesabının da yöneticisi olduğu iddia edildi.


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