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Aktüel

Gaziantep'te FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:04:39 -
Gaziantep'te FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Durdane T. ile avukatı katıldı.

Sanık Durdane T, hakkındaki örgüt mensubu olduğuna ilişkin beyanları kabul etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, üniversite yıllarından itibaren örgüt toplantılarına katıldığını ve FETÖ'ye ait okullarda görev yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durdane T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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