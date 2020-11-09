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Aktüel Gaziantep'te FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:35:35 -
Gaziantep'te FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ç. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütsel faaliyetinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün eğitim kurumlarında 2005-2015 yıllarında örgüt içi atama ve rotasyona tabi olacak şekilde çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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