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Aktüel Gaziantep'te FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:22:34 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar M.K, kardeşi B.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talep etti.

Duruşma savcısı sanıkların ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Öte yandan sanıkların babalarının da Kahramanmaraş'ta aynı suçtan mahkum olduğu öğrenildi.


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