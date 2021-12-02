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Gündem Gaziantep'te FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Gaziantep'te FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:15:00 -
Gaziantep'te FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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