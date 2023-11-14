  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AKSUNGUR İHA’dan bir ilk daha

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Önlenemez enerji krizi kapıda! Elektrikli araçlar için batarya uyarısı

Mehmet Şimşek bombayı patlattı

Elektrikli araçlarla ilgili tedirgin eden iddia: Aslında bu yüzden üretilmişler

Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır! S-80 denizaltısı Türkiye yolunda

Rusya'dan olay Türkiye yalanlaması! 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Türkiye'nin programdan çıkarıldığı F-35'lerle ilgili skandal karar! Ülke karıştı ama dik duramadılar

"HÜRJET'ten binlerce satarız" çıkışı sonrası paniğe kapıldılar! O ülke HÜRJET'in rakibini üsse indirdi

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı
Yaşam Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı
Yaşam

Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 00:31:00 -
Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçtu. Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunda meydana geldi. Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e seyir halindeki bir otomobil, otobanda sürücünün yağış nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü birlikte toplam 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop’ta feci motosiklet kazası!
Sinop’ta feci motosiklet kazası!

Yerel

Sinop’ta feci motosiklet kazası!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manisa'da feci kaza: 10 yaralı
Manisa'da feci kaza: 10 yaralı

Yaşam

Manisa'da feci kaza: 10 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23