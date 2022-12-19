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Yerel Gaziantepte feci kaza: 2 ölü!
Yerel

Gaziantepte feci kaza: 2 ölü!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, servis aracının çaptığı park halindeki kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 15:29:00 -
Gaziantepte feci kaza: 2 ölü!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, servis aracının çaptığı park halindeki kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen işçi servisi, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83508 Nolu Caddesi'nde, ters yönden gelerek park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kaldırımda telekomünikasyon işinde çalışan işçilerin üzerine sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalan işçi Mehmet Patlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın altından çıkarılan Fatih Akar ve servisteki 3 yaralı ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Akar'ın, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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