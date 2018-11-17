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Gaziantep'te fabrika ve gıda deposunda yangın

Gaziantep'te bir çocuk bezi fabrikasının deposu ile bitişiğindeki bir gıda deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:16
Gaziantep'te fabrika ve gıda deposunda yangın

Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasının deposu ile bitişiğindeki bir gıda deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çocuk bezi imal eden fabrikanın deposu ile bitişiğinde ayrı bir kişiye ait gıda deposunda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyülen yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının daha fazla yayılmadan söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:16
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  4. gıda deposu
  5. itfaiye

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