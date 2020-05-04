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Aktüel

Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:02:53 -
Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir elyaf atölyesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının elyaf atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalıştıkları sırada dumanları fark ederek atölyenin dışına çıkan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1000 metrekarelik kapalı alana sahip atölyedeki yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Çalışmalar, işçi ve çevredeki vatandaşların desteğiyle sürüyor.

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