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Gündem Gaziantep'te düğüne eski eşin yakınlarından kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var...
Gündem

Gaziantep'te düğüne eski eşin yakınlarından kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-11-24 02:43:00 - 2023-11-24 03:01:09

Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası 32 yaşındaki Murat Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün evi cenaze evine döndü!

Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek göz yaşı döktü. Öte yandan yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırganlar aranıyor!

Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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