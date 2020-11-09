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Aktüel Gaziantep'te düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza
Aktüel

Gaziantep'te düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:34:04 -
Gaziantep'te düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düğünde havaya tabancayla ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde havaya ateş etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirlenen 2 kişiye 44 bin 245'şer lira ceza uygulandı.

Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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