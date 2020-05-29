Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki depoda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldıkları depoya operasyon düzenledi.
Aramada şişe ve bidonlara konulmuş satışa hazır yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi.
Depoda görevli olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.