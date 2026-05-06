Dünyaca ünlü komedyen İstanbul'da duyduğu ezanı anlattı: Bir anda büyülendik

İstanbul sokaklarında gezerken çifte ezan sesine denk geldikleri o anı aktaran ünlü komedyen, "Sultanahmet Camisi'ne doğru sokakta yürüyorduk. Orada iki cami var ve ikisinden de ayrı ayrı ezan okunuyor. Kendi kendimize konuşup yürüyorduk. Sonra bir anda o ses yükseldi ve biz susuverdik. Ardından sadece sessizce yürümeye devam ettik" diyerek o anki şaşkınlığını ve saygısını dile getirdi.

DİNDAR OLUP OLMAMANIZ ÖNEMLİ DEĞİLDİ

Ezanın şehirdeki manevi atmosferine dikkat çeken Louis C.K., sözlerine şöyle devam etti: "Dindar olup olmamanız ya da hangi dine mensup olduğunuz önemli değil. O adanmış sesi, bütün bir şehirle paylaşılan o yankıyı duyduğunuzda insan bir durup düşünüyor. Bu gerçekten çok sakinleştirici ve dinginleştiren bir şey."

İLK KEZ BİR CAMİYE GİRDİK

Sohbetin devamında araya giren Jim Norton ile birlikte o anlarda İslami kültüre karşı saygısızca bir eylemde bulunmamak için büyük özen gösterdiklerini belirten ikili, Sultanahmet Camii'nin iç atmosferine de hayran kaldıklarını söyledi. Daha önce hiç bir caminin içine girmediğini belirten komedyen, "Orası gerçekten çok kutsal ve büyüleyici derecede güzel bir yerdi" ifadelerini kullandı.