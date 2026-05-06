  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız Erdoğan’ın rest çektiği ‘hasta adam’ Avrupa yol ayrımında Köpek terörü Türkiye’ye yakışmıyor CHP kurultay davası ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya sıçradı! Aynı şüphelilere ballı ihale Ölümcül virüs görülen gemiye izin çıktı!
Gündem Dünyaca ünlü komedyen İstanbul'da duyduğu ezanı anlattı: Bir anda büyülendik
Gündem

Dünyaca ünlü komedyen İstanbul'da duyduğu ezanı anlattı: Bir anda büyülendik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amerikalı ünlü komedyen ve aktör Louis C.K., meslektaşı Jim Norton ile katıldığı programda İstanbul seyahatine dair unutamadığı 'ezan' anısını paylaştı. Sultanahmet Meydanı'nda yürürken ezan sesini duyduklarında adeta büyülendiklerini belirten ünlü komedyen, "Dini inancınız ne olursa olsun, bütün şehirle paylaşılan o adanmış sesi duymak insanı sakinleştiriyor ve durup düşündürüyor" dedi.

İstanbul sokaklarında gezerken çifte ezan sesine denk geldikleri o anı aktaran ünlü komedyen, "Sultanahmet Camisi'ne doğru sokakta yürüyorduk. Orada iki cami var ve ikisinden de ayrı ayrı ezan okunuyor. Kendi kendimize konuşup yürüyorduk. Sonra bir anda o ses yükseldi ve biz susuverdik. Ardından sadece sessizce yürümeye devam ettik" diyerek o anki şaşkınlığını ve saygısını dile getirdi.

DİNDAR OLUP OLMAMANIZ ÖNEMLİ DEĞİLDİ

Ezanın şehirdeki manevi atmosferine dikkat çeken Louis C.K., sözlerine şöyle devam etti: "Dindar olup olmamanız ya da hangi dine mensup olduğunuz önemli değil. O adanmış sesi, bütün bir şehirle paylaşılan o yankıyı duyduğunuzda insan bir durup düşünüyor. Bu gerçekten çok sakinleştirici ve dinginleştiren bir şey."

İLK KEZ BİR CAMİYE GİRDİK

Sohbetin devamında araya giren Jim Norton ile birlikte o anlarda İslami kültüre karşı saygısızca bir eylemde bulunmamak için büyük özen gösterdiklerini belirten ikili, Sultanahmet Camii'nin iç atmosferine de hayran kaldıklarını söyledi. Daha önce hiç bir caminin içine girmediğini belirten komedyen, "Orası gerçekten çok kutsal ve büyüleyici derecede güzel bir yerdi" ifadelerini kullandı.

Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak
Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak

Gündem

Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak

İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Dünya

İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Rapçi Mero Almanya’da camide Kur’an okudu, herkes hayran kaldı!
Rapçi Mero Almanya’da camide Kur’an okudu, herkes hayran kaldı!

Gündem

Rapçi Mero Almanya’da camide Kur’an okudu, herkes hayran kaldı!

Babası yaptığı hazırlığı anlattı! Okul saldırısından önce öleceğini hissetmiş!
Babası yaptığı hazırlığı anlattı! Okul saldırısından önce öleceğini hissetmiş!

Gündem

Babası yaptığı hazırlığı anlattı! Okul saldırısından önce öleceğini hissetmiş!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23