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Aktüel

Gaziantep'te çalınan traktör 50 kamera kaydı izlenerek bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:12:05 -
Gaziantep'te çalınan traktör 50 kamera kaydı izlenerek bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan traktör, yaklaşık 50 kamera kaydı izlenerek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uluyatır Mahallesi'nde oturan Halil Çetin, akşam evinin önüne park ettiği 27 ACY 835 plakalı traktörü sabah kalktığında yerinde bulamayınca jandarmaya ihbarda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle yol güzergahındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında traktörün Şahinbey ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde bir evin önünde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, traktörü bularak sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddia edilen İ.Y’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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