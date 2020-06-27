  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:54:01 -
Gaziantep'te bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıya Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Mücahitler Mahallesi'ndeki iki apartmandan bisiklet ve ayakkabı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı yakalandı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık anları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı