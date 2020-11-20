  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:01:58 -
Gaziantep'te bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesine kırmızı biber almaya gelen kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İslahiye ilçesine kırmızı biber almak için gelen A.Z (51), geçmiş yıllarda da alışveriş yaptığı M.D, M.D, Ş.D. ve H.B. ile buluştu.

Darbettikleri A.Z'nin üzerindeki 6 bin 400 lirayı alan şüpheliler, A.Z'nin kızını arayarak M.D'nin hesabına 3 bin lira yatırılmasını istedi, ayrıca A.Z'ye bedelsiz senet imzalattırdı.

A.Z'nin şikayeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi
Dünya

Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol alamayan ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini bel..
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemleri..
Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler
Gündem

Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler

Bülent Arınç, Habertürk'te konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay