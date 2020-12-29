  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bir kişi rehin aldığı annesini öldürdü
Aktüel

Gaziantep'te bir kişi rehin aldığı annesini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:19:42 -
Gaziantep'te bir kişi rehin aldığı annesini öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D'yi (55) Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları sürdüğü sırada zanlı, rehin aldığı annesine pompalı tüfekle ateş etti.

Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde başından vurulan anne Vesile D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin mahallede bekleyişi devam ediyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi
Dünya

Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamleleri her geçen gün daha ileri gidiyor. Dün İsrail savaş gemileri ülkenin güneyine giriş yaptı. Tel Aviv'in h..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay