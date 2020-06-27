  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te bin 912 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:19:29 -
Gaziantep'te bin 912 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden bin 912 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde yürütelen çalışmalar neticesinde bin 912 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 231 iş yerinin denetlendiği kentte bu anlamda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı