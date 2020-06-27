Gaziantep'te bin 912 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden bin 912 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde yürütelen çalışmalar neticesinde bin 912 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 231 iş yerinin denetlendiği kentte bu anlamda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.