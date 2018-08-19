Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde Mahmut Yıldız (18) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişiler arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, boynuna bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arlan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız'ın cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili gözaltına aldığı yaşları 14 ile 18 arasında değişen 5 şüpheliyi Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.