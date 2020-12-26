  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:13:36 -
Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Pancarlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katı, beton dökme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Göçük sonrası hafif yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler
Gündem

Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler

Türkiye'nin son 20 yılda Mağrib ülkeleriyle pek çok alanda ilişkilerini geliştirmesi Fransız medyasında gündem oldu. Türkiye'nin askeri faal..
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay