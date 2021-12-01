Gaziantep'te bebeğini döven baba Yunus Göç ifadesinde ne dedi?
Yunus Göç ifadesinde ne söyledi? Son dakika haberi: Türkiye, Mersin’deki yörük kızı Müslüme’nin ölümünü konuşurken Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası böyle baba olmaz olsun denildi. Yunus Göç isimli cani baba 3 aylık bebeğe kırılasıca elleriyle dakikalarca dövdü. Görüntüyle infiala neden baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Gaziantep'te bebeğini döven baba Yunus Göç ifadesinde ne dedi?
Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürdüğü açıklandı. Cani baba Yunus Göç'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Gaziantep'te bebeğini döven baba Yunus Göç ifadesinde ne dedi?
Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak aile dayak yiyen kızlarını ikna edip kocasının yanına göndermiş. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.