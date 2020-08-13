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Aktüel

Gaziantep'te banka kuyruğunda sosyal mesafe ihlalleri, kameradan tespit edilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:50:26 -
Gaziantep'te banka kuyruğunda sosyal mesafe ihlalleri, kameradan tespit edilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te banka önlerinde kuyrukta bekleyenler arasındaki sosyal mesafe ihlalinin tespitinde, güvenlik kamerasından yararlanılacak.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu ve özel bankaların bölge müdürleriyle bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında değerlendirmede bulunduklarını bildirdi.

Banka önlerinde sıra bekleyenlerin sıkça sosyal mesafeyi ihlal ettiğini belirten Gül, paylaşımında "Bu alanlarda denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Banka önlerindeki güvenlik kameraları, kural ihlallerinde tespit maksatlı kullanılacak." ifadelerine yer verdi.

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