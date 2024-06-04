Gaziantep'te baklavacılar şimdi yandı

Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından baklava ve tatlı üreten 17 firmaya Haksız Fiyat Artışı (Fahiş Fiyat) denetimi gerçekleştirilerek tutulan tutanaklar Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bu firmalara büyük para cezaları gelmesi bekleniyor.

Gaziantep'te sürekli gündem olan baklava fiyatlarını yükselten firmalara ceza yağdı. Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi harekete geçti ve denetimlere başladı. İlk etapta 17 firma hakkında fahiş fiyat nedeniyle tutanak tutuldu. Tutanaklar bakanlığa gönderilirken bu firmalar hakkında cezaların da gelmesi bekleniyor. Denetimlerin artırılarak devam edeceği ve Kurban Bayramı öncesi fiyatların daha da yükselmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

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