Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıdığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde M.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Çevik" ile yaptığı aramada, zanlının spor ayakkabısının altına gizlenmiş 87 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.