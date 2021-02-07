  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Yerel

Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıdığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 16:28:00 -
Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde M.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Çevik" ile yaptığı aramada, zanlının spor ayakkabısının altına gizlenmiş 87 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Gündem

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'

Ezhel lakaplı sözde sanatçı Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı Boğaziçi gösterisinde provokatörlere destek vererek, "Bu daha başlangıç...
O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!
Dünya

O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!

Polonya'yı bir Rus saldırısından korumayı amaçlayan askeri simülasyonlarda beklenmedik bir sonuç çıktı; Sadece dört günde başkent Varşova Ru..
Ormanın bitişiğindeki yangın söndürüldü
Yerel

Ormanın bitişiğindeki yangın söndürüldü

Bursa'da ormanlık alanın hemen yanında çıkan yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay