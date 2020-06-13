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Aktüel

Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini vurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:26:24 -
Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini vurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken vurduğu kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.B. (15) Yağmuralan Mahallesi'ndeki evlerinde av tüfeğiyle oynamaya başladı.

H.B'nin elindeki av tüfeğinin bu sırada ateş alması sonucu kardeşi B.B. (13) başından ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan B.B. kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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