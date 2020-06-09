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Aktüel

Gaziantep’te asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşaat halinde bir binada sıva yapan işçinin kullandığı asansör zemine çakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:14:19 -
Gaziantep’te asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşaat halinde bir binada sıva yapan işçinin kullandığı asansör zemine çakıldı. Yaralanan inşaat ustası hastaneye kaldırıldı.


Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatın ikinci katının sıvasını yapan Ahmet Samra (21), inşaatta kullanılan asansörün halat bağlantılarının kopması sonucu yere çakıldı. İnşaat ustası Samra yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, meraklı vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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