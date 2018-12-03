0553 313 94 23

Gaziantep'te araç hırsızlığına 2 tutuklama

Gaziantep'te oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04
Gaziantep'te araç hırsızlığına 2 tutuklama

Gaziantep'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında son zamanlarda kentte çalınan 2 otomobilin izine ulaşıldı. Polislerin düzenlediği operasyonda çalınan 2 araç ile bu araçlardaki teyp ve hoparlörler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 3'üncü şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04
  1. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2 tutuklama
  2. Gaziantep
  3. tutuklama kararı
  4. hırsızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    3. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. Döviz kurları
    6. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    7. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    8. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    9. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    10. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    11. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    12. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    13. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    14. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    15. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    16. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    17. İhbarı alan jandarma harekete geçti!..
    18. "İslam, engellilere adalet ve..
    19. Taraftarların protesto ettiği oyuncu..
    20. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet