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Aktüel

Gaziantep'te araç hırsızlığı şüphelisi 10 kişi yakalandı

Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:56:09 -
Gaziantep'te araç hırsızlığı şüphelisi 10 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda kentteki 4 otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yapılan incelemelerde zanlıların hırsızlık anlarına ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

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