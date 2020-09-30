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Aktüel Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu
Aktüel

Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:30:11 -
Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 950 polis görev alıyor.

Mahallelerin abluka altına alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

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