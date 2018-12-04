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Gaziantep'te 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep İslahiye'de düzenlenen operasyonda, 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirildi.

04 Aralık 2018 Salı 12:41
Gaziantep'te 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirdi.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğü ihbarı üzerine Hacıali Öztürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişiye ait işyeri ve eve baskın düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Ahmed A.'nın işlettiği işyerinde ve evinin ambarında 40 teneke içerisinde bitkisel karışımla hazırlanmış zeytinyağı bulundu. Aramaların ardından el konulan 800 kile zeytinyağının Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemesinde de sahte olduğu anlaşıldı.

Zeytinyağlarının imha edileceği ve Suriye uyruklu Ahmet A. hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:41
  1. Gaziantep
  2. İslahiye
  3. sahte zeytinyağı

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