Gaziantep’te 75 kilo esrar ele geçirildi!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler bir evin gizli bölmesinde yaptığı aramalarda, poşetle gizlenen 75 kilogram esrarı ele geçirdi.

Operasyonlarda ayrıca 44 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ile 270 bin TL, bin 700 euro ve 100 dolar ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.