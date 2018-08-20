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Gaziantep’te 75 kilo esrar ele geçirildi!

Gaziantep'te Emniyet'in yaptığı operasyonda 75 kilogram esrar ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
Gaziantep’te 75 kilo esrar ele geçirildi!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler bir evin gizli bölmesinde yaptığı aramalarda, poşetle gizlenen 75 kilogram esrarı ele geçirdi.

Operasyonlarda ayrıca 44 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ile 270 bin TL, bin 700 euro ve 100 dolar ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
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