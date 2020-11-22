  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te 682 kişiye "Kovid-19" cezası
Aktüel

Gaziantep'te 682 kişiye "Kovid-19" cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:03:36 -
Gaziantep'te 682 kişiye "Kovid-19" cezası

​​​​​​GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 567 kişi hakkında, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişi ve karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye de idari işlem yapıldı.

Tedbirler çerçevesinde denetlenen 282 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı
Dünya

Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü. Görüşm..
Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi

Android işletim sistemine sahip cihazlarda 100 milyondan fazla indirme alan bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığı ortaya çıktı. ..
Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımına tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay