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Aktüel Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Aktüel

Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:19:17 -
Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.


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