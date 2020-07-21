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Aktüel

Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:55:55 -
Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 6 evde yaşayan 20 kişi hakkında karantina kararı verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan, 3 hanede yaşayan 11 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.

İlçe genelinde, 550 kişinin barındığı 137 hanede karantina uygulamalarına devam edildiği bildirildi.

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