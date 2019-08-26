Gaziantep’te 5 milyon 407 bin cinsel uyarıcı ve tıbbi hap ele geçirildi

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda bir depoda yapılan aramada 5 milyon 407 bin 390 adet cinsel uyarıcı ve tıbbi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 5 milyon 235 bin 295 adedi cinsel uyarıcı hap olmak üzere toplamda 5 milyon 407 bin 390 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, el konulan hapların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.