Gaziantep’te 5 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Nizip ilçesi adaklı mahallesine bağlı fıstıklı mezrasında bulunan 2 yazlık bağ evi ile Korucak köyünde bulunan 3 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi’ne bağlı fıstıklı mezrasında bulunan iki yazlık bağ evi ile Korucak köyünde bulunan 3 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Korucak köyündeki 3 evde toplam 6 kişinin yaşadığı tespit edildi. İddiaya göre Gaziantep’te oturan bir kadına annesinden virüs bulaştı. Kadına yapılan testin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri temas ettiği kişilerin peşine düştü.

Kadın bayram ziyaretlerine gitmiş

Pozitif çıkan kadının temas ettiği kişileri araştıran ekipler, kadının bayramdan sonra akrabalarını oturduğu Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi’ne bağlı fıstıklı mezrasında bulunan iki yazlık bağ evini ziyaret ettiğini belirledi. Jandarma ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri evleri karantinaya aldı.