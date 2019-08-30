Gaziantep’te 30 Ağustos coşkusu Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan tören ile kutlandı.

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan tören ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te coşkuyla kutlandı. İlk kutlama töreni saat 10:00’da 15 Temmuz Demokrasi meydanındaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan şiir okundu. Törenin ardından çeşitli spor dallarında dereceye girenlere Gaziantep valisi madalyalarını taktı. Tören daha sonra Gaziantep valiliğinde devam etti.

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