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Aktüel Gaziantep'te 248 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te 248 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:06:33 -
Gaziantep'te 248 litre sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 248 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte ve kaçak alkol satışına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Gazi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda sahte 248 litre sahte içki, 39 kilogram malt pekmezi, 5 kilogram arpa, 1 kilogram içki aroması ve 800 gram koyu kahve arpa malt ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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