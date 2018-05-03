Gaziantep'te 16 öğrenci yemekten zehirlendi

Gaziantep'te özel yurtta kalan ve akşam yemeğinde kavurma yedikleri belirlenen öğrencilerden 16'sı gece saatlerinde şiddetli mide bulantısı yaşamaya başladı.

Öğrencilerin kusma şikayeti üzerine 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.