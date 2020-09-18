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Aktüel Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:22:39 -
Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, komşuları tarafından garajda darbedilmesi anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki M.U.K, gün içerisinde bisiklet sürmek için sitenin bahçesine indi.

Daha sonra eve çıkan küçük çocuğun ağladığını gören aile, durumu çocuklarına sordu.

Küçük çocuk, bahçede bisiklete binerken bir komşularının çocuğuyla çarpıştığını ve çocuğun ailesi tarafından garajda dövüldüğünü anlattı.

Bunun üzerine sitenin güvenlik kameralarını inceleyen aile, küçük çocuğun garajda komşuları olan bir kadın ile erkek tarafından darbedildiğini gördü.

Aile, ismi açıklanmayan komşular hakkında şikayetçi oldu.

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