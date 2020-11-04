  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu
Aktüel

Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:52:59 -
Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki 10 ve üzeri sayıda çalışanın bulunduğu iş yerleri için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Gül, Kovid-19 vaka artışlarının durdurulması için "herkesin sosyal yaşantısını bir süre azaltması gerektiğini" vurguladı.

Gül, "Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinin HES kodu sorgulaması yapması zorunlu hale getirilmiştir. Toplu HES sorgulaması mümkün olup ayrıca zaman kaybı olmayacaktır." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!
Gündem

Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!

Almanya’ya yayın yapan KİKA TV adlı sözde çocuk kanalında İslam düşmanlığı yapıldı.
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da devam eden savaş haliyle ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay