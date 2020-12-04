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Aktüel Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi
Aktüel

Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi

Aynı okullarda öğrenim görüp aynı yerde askerlik yapan ikizlerin evlilik günü de değişmedi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:33:19 -
Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek yumurta ikizleri Bahattin ve Halil Ekiciler, Zeynep Demirbilek ve Duygu Aslan ile aynı gün dünyaevine girdi.

Nizip'te yaşayan 25 yaşındaki tek yumurta ikizleri Bahattin ve Halil Ekiciler, yaşamları boyunca hiç ayrılmadı. Aynı okullarda öğrenim görüp aynı yerde askerlik yaptıklarını ifade eden kardeşler, aynı gün evlenmenin heyecanını yaşadı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce nişanlanan çiftlerin nikah merasimi Nizip Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. İkiz kardeşler, aynı renk damatlık, gelinler de aynı model gelinlik giydi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilk olarak Zeynep Demirbilek ve Bahattin Ekiciler çiftinin, ardından da Duygu Aslan ve Halil Ekiciler'in nikahlarını kıydı.

Nikah merasiminin ardından yeni evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Sarı, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kardeşlerden Halil Ekiciler, mutlu olduklarını belirtti.

Bahattin Ekiciler de ikiziyle aynı gün nikahlarının kıyılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Hiçbir zaman ayrılmadık, inşallah bundan sonra da ayrılmayacağız." dedi.

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