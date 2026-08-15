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Teknoloji Gaziantepli gençlerin hedefi TEKNOFEST’te derece
Teknoloji

Gaziantepli gençlerin hedefi TEKNOFEST’te derece

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Gaziantepli gençlerin hedefi TEKNOFEST’te derece

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj bünyesindeki Mergenya İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, yerli yazılım ve yapay zeka desteğiyle geliştirdiği uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV), TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda derece hedefliyor.

Üç öğrenci tarafından 2023 yılında kurulan takım, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında su altında keşif ve gözlem yapabilen, kablo aracılığıyla uzaktan kontrol edilen ROV geliştirdi.

Teknogaraj Mergenya İnsansız Su Altı Sistemleri Takım Kaptanı Mehmet Fatih İnal, kuruldukları günden bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Biz bu yolda kendimize inanıyoruz. Biz tamamen yerli yazılım ve kontrol kartları kullanıyoruz. Yaptığımız tüm yazılımlar yerli. Testlerimiz de olumlu geçtiği için bu yılki hedef olarak kendimizi ilk 3’te görüyoruz. Bu yolda da daha iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz elbette birincilik” dedi.

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